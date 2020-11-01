“بلومبيرغ”: انتاج النفط الليبي يرتفع سريعا لقرابة مليون برميل يوميا

كشفت وكالة ” بلومبيرغ” الأمريكية أن انتاج النفط الليبي يرتفع بوتيرة سريعة إلى قرابة مليون برميل يوميا، خاصة بعد تكثيف العمليات في الحقول والموانئ النفطية التي كانت مقفلة.

ونقلت الوكالة عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله السبت، أن انتاج الخام اليومي بلغ 800 ألف برميل وأنهم يسعون إلى أن يصل إلى مليون و300 ألف برميل مطلع العام المقبل 2021، مؤكدا عزمهم على إيصاله إلى مليون و600 ألف برميليوميا.

وقالت الوكالة إن انتاج أكبر الحقول في المنطقة الغربية وهو حقل الشراة سيرتفع إلى 245 ألف برميل يوميا هذا الأسبوع، متوقعة أنه سيضخ قرابة 300 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام الحالي.

يُشار إلى أن مصادر من المؤسسة الوطنية للنفط كشفت الثلاثاء الماضي أن الانتاج من إلى 870 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع ارتفاع الانتاج إلى مليون برميل خلال شهر نوفمبر الحالي.

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