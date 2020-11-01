تحرّك لحصر وتنظيم العمالة الوافدة في السوق الليبي

قامت اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة بعقد اجتماعها الأول يوم الخميس الماضي بمقر إدارة التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق.

ونوقش خلال الاجتماع الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتنسيق آليات العمل المشترك بين وزارة العمل ومصلحة الجوازات والجنسية بالإضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف حصر وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل الليبي.

وفي السياق ذاته بحثت اللجنة تطوير الإجراءات في منح أذونات الاستخدام وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتناغما مع مستجدات سوق العمل وتوجيهات المجلس الرئاسي.

وكانت اللجنة قد شُكِّلت برئاسة نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وعضوية عدد من القطاعات منها وزارة العمل والتأهيل.

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