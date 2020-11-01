اقتصاد

بحث العراقيل التي تواجه شركات توزيع الوقود في منطقة الجنوب الغربي 

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 

بحث رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الأحد مع ممثلي شركات توزيع الوقود في منطقة الجنوب الغربي من ليبيا العراقيل التي تواجهها. 

واستعرض العقوري خلال الاجتماع في مدينة بنغازي دراسة أفضل الحلول من أجل توزيع الوقود في تلك المناطق ومنع ظاهرة تهريبه وبيعه في السوق السوداء. 

واستمعت اللجنة إلى شرح وافى من ممثلي تلك الشركات حول ظروف توزيع مشتقات النفط على محطات بيع الوقود للمستهلك. 

وأكد العقوري في الاجتماع حرص اللجنة على حلحلة جميع العراقيل التي تؤدي لنقص الوقود في الجنوب. 

وشدد رئيس اللجنة على تنسيق الجهود مع السلطات المختصة في المنطقة من أجل توفير الوقود، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة هذه القضية. 

الوسوم

#مجلس_النواب الجنوب_الغربي الوطنية_للنفط توزيع_الوقود عراقيل لجنة_المتابعة ممثلي_الشركات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك