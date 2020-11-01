بحث العراقيل التي تواجه شركات توزيع الوقود في منطقة الجنوب الغربي 

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بحث رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الأحد مع ممثلي شركات توزيع الوقود في منطقة الجنوب الغربي من ليبيا العراقيل التي تواجهها.

واستعرض العقوري خلال الاجتماع في مدينة بنغازي دراسة أفضل الحلول من أجل توزيع الوقود في تلك المناطق ومنع ظاهرة تهريبه وبيعه في السوق السوداء.

واستمعت اللجنة إلى شرح وافى من ممثلي تلك الشركات حول ظروف توزيع مشتقات النفط على محطات بيع الوقود للمستهلك.

وأكد العقوري في الاجتماع حرص اللجنة على حلحلة جميع العراقيل التي تؤدي لنقص الوقود في الجنوب.

وشدد رئيس اللجنة على تنسيق الجهود مع السلطات المختصة في المنطقة من أجل توفير الوقود، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة هذه القضية.