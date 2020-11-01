“المركزي” يشكل لجنة لتعديل سعر صرف الدينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، عن تشكيله لجنة لتعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وأفاد المركزي في منشور عبر منصته الرسمية، اليوم الأحد، بأنه قام بتشكيل لجنة لدراسة تعديل سعر صرف الدينار الليبي على أن تقدم تقريرها للمجلس في الاجتماع المقبل لاتخاذ ما يلزم بالخصوص.

وفي سياق منفصل، كان المركزي قد طالب في وقت سابق كافة المصارف التجارية التابعة له؛ بضرورة تطبيق سياسة الضبط والرقابة الداخلية وضبط المخاطر التشغيلية.

وشدد المصرف على ضرورة تصويب الأوضاع وإحكام الرقابة على الأداء بشكل فعّال، مع وضع سياسات وإجراءات وضوابط وقائية؛ يتم تحديثها بشكل دوري، وذلك لسدّ الثغرات المكتشفة في أنظمة الرقابة أو تصحيح الأخطاء الناتجة عن تطبيقها.

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