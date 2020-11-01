نواب طبرق يبحث آلية توزيع الوقود ومكافحة تهريبه بالجنوب الغربي

بحث رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب طبرق يوسف العقوري مع ممثلي شركات توزيع الوقود في منطقة الجنوب الغربي من البلاد، آلية توزيع الوقود ومكافحة تهريبه بالمنطقة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمدينة بنغازي مع شركات الراحلة والشرارة الذهبية ونفط ليبيا وخدمات الطرق السريعة، للوقوف على أبرز العراقيل التي تواجهها ودراسة أفضل الحلول من أجل توزيع الوقود في تلك المناطق.

ووفق بيان للمجلس، تناول الاجتماع منع ظاهرة تهريب وبيع الوقود في السوق السوداء، حيث استمعت اللجنة إلى شرح مفصل من ممثلي الشركات حول ظروف توزيع مشتقات النفط على محطات بيع الوقود للمستهلك.

وأشار البيان إلى أن العقوري أكد حرص اللجنة على حلحلة جميع العراقيل التي تؤدي لنقص الوقود في الجنوب وعلى ضرورة تنسيق الجهود مع السلطات المختصة في المنطقة حول ذلك، إضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة هذه القضية.

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