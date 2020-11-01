ليبيا تُصدّر شحنة نفط خام إلى إيطاليا عبر “الزويتينة”

علمت 218 من مصدر مسؤول يعمل في قطاع النفط أن ميناء الزويتينة صدّر شحنة نفط خام عبر ناقلة النفط “ستاموسلك”.

وأفاد المصدر ذاته بأن الشحنة تبلغ 600 ألف برميل نفط خام، متجهة إلى إيطاليا، وتأتي بعد يوم من ارتفاع الإنتاج في ليبيا إلى 800 ألف برميل يوميا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز

وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال كلمة ألقاها أمام مسؤولي شركة سرت للنفط والغاز خلال زيارته للبريقة أمس السبت، كافة الجهات بضرورة صرف الميزانيات المخصصة لقطاع النفط لتتمكن الشركات من رفع إنتاجها النفطي.

وتعتبر إيطاليا من أكبر مستوردي النفط الخام من ليبيا لعام 2019، حيث بلغ متوسط الشحنات اليومية 330 ألف برميل بينما جاءت إسبانيا ثانية بمتوسط شحنات يومي قدره 160 ألف برميل.

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