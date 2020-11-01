صنع الله: حقل سيناون تم اكتشافه عام 1980ولم يتم تشغيله والبعض يصطاد في الماء العكر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن حقل سيناون 100، تم اكتشافه عام 1980م ولمدة سبع سنوات تم حفر 48 بئر منهم 21 بئر تقييمي- تم تقييمها كأبار مُنتجة – مُشيرًا إلى أن تطويره وتركيب معدات الفصل والعدادات والربط على خط مليتة، كان خلال عام 2020م تحت إشراف شركة الخليج العربي للنفط.

صنع الله نفى في مقطع مرئي له، ما قاله البعض من أن الحقل كان يعمل، مُشددًا على أن حقل سيناون لم يكن يعمل وأن الحفر فيه بدأ منذ 1980م واستمر سبع سنوات وأن هناك من يصطاد في المياة العكرة بادعائه أن الحقل كان يعمل.

وأوضح أنه في سنة 2011م لم يتم التشغيل وأن ما حدث هو أن قامت شركة الخليج بتركيب خزان في الحقل وكانت فترة اختبار لمدة ثلاثة أيام لبئر واحد تم خلالها إنتاج 3000 برميل ولم يتم حينها تركيب معدات الفصل أو العدادات، ولم يتم الربط على خط التصدير، موضحًا أن كل ذلك تم خلال السنوات الأخيرة خاصة سنة 2020م كما تم وضع الحقل ضمن الإنتاج رغم الظروف القائمة وجائحة كورونا.

وأكد مرة أخرى أن الحقل لم يكن يعمل وأن كل شئ موثق بالفيديوهات والتواريخ، وأن الحقل تم وضعه على الإنتاج وتركيب المعدات اللازمة فيه من معدات ميكانيكة وكهربائية وغرفة التحكم الآلي والعدادات وخط التصدير، من خلال شركة الخليج العربي النفطي سنة 2020م.

وسبق وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الجمعة الماضي، افتتاح حقل سيناون “م ن 100″، ببلدية نالوت ووضعه على الإنتاج لينضم إلى قائمة الحقول المنتجة في ليبيا وليكون شريانًا يغذي الاقتصاد الليبي.

ونقلت المؤسسة، في بيانٍ إعلامي، عن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله قوله “هذا الحقل الذي نحتفل بافتتاحه اليوم وتزامنًا مع الذكرى 59 لبدء انتاج وتصدير النفط الليبي يحتوي على مخزون اقتصادي من النفط والغاز موزع على مجموعة من التراكيب التي تم اكتشافها منذ سنة 1980م حيث بدأ الحفر في نفس السنة واستمر حتى عام 1987م ليصل إلى ما مجموعه 48 بئرًا وتم تقييم عدد 21 بئر منها كأبار مُنتجة”.

وأضاف صنع الله بأن شركة الخليج العربي للنفط التي مقرها بنغازي هي من تدير هذا الحقل بأقصى غرب ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا دليل بأن ليبيا وحدة واحدة ومؤسسة واحدة، لافتًا إلى أن شركة الخليج الغربي للنفط وتحت اشراف المؤسسة قامت بعدة دراسات لغرض تطوير هذا الحقل وإمكانية وضعه على الإنتاج والتي خلصت نتائجها إلى تطوير الحقل من خلال مرحلتين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى، تتضمن وضع الحقل على الإنتاج المبكر لغرض إجراء الاختبارات طويلة المدى لتقييم المكامن وتجميع المعلومات الفنية المطلوبة بالإضافة لانتاج 10000 برميل يوميًا.

الافتتاح جاء بحضور؛ رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، وأعضاء مجلس الإدارة بلقاسم شنقير والعماري محمد، ورئيس لجنة شركة الخليج العربي للنفط محمد شتوان، ورؤساء لجان ادارة شركات الواحة للنفط، مليتة للنفط والغاز، والهروج للعمليات النفطية، وأكاكوس للعمليات النفطية، والزويتينة للنفط، ونفوسة للعمليات النفطية وأعضاء لجان إدارة الشركات النفطية والمدراء والمدراء العامون ورئيس المجلس البلدي نالوت والحكماء والوجهاء بالمنطقة.