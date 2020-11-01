صنع الله: سندعم شركة سرت لإنتاج النفط رغم شح الميزانيات المالية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، برفقة أعضاء المجلس أبو القاسم شنقير، وجاد الله العوكلي والعماري محمد، ورؤساء شركات القطاع والمعاهد والمدراء العموم ومدراء الإدارات بالمؤسسة، زيارة ميدانية لمقر ومواقع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة.

وذكرت المؤسسة في بيان لها، أن صنع الله والوفد المرافق له بدأ الزيارة بجولة تفقّدية للمصفاة والوحدات الصناعية التابعة للشركة، والتي التقى خلالها العديد من مستخدمي الشركة، كما ألقى كلمة أشاد فيها بالخبرات وأصحاب الفضل في إنشاء المصافي الموجودة في ليبيا، كمصفاة الزاوية ورأس لانوف، وغيرها، وكانوا اللبِنة الأولى في مجال التكرير بقطاع النفط.

وأضاف صنع الله بحسب البيان، أن شركة سرت كانت تعد الأولى في إنتاج وتصدير النفط الليبي منذ سنة 1961م، وبعدها بخمس سنوات تم إنشاء هذه المصفاة العريقة والتي تعتبر نقطة الانطلاقة وأساس بداية قطاع التصنيع والتكرير بالدولة الليبية، والتي لا زالت تعمل حتى اليوم بفضل مستخدمي الشركة الأكفاء والمخلصين، الذين أثبتوا ولاءهم لقطاع النفط ولوطنهم.

وأوضح أن هذه المصفاة مهمة جدًا لهذه المنطقة، فهي توفر المحروقات لها وللمناطق المجاورة، وتحتاج إلى الاهتمام والقيام بالعمرات وأعمال الصيانة اللازمة لإطالة عمرها وفترة عملها، متابعا: “نحن كمجلس إدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، سنقدّم كل الدعم الممكن لهذه الشركة الوطنية بامتياز، بالرغم من شح الميزانيات المالية المطلوبة لتسيير أعمال القطاع”.

ووفقا للبيان، تلى ذلك اجتماع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة مع رؤساء الشركات والمعاهد التابعة، كما تمت مناقشة كل التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع، وأبرزها حاجة المؤسسة الوطنية للنفط الماسة للميزانيات لحماية شركاتها الخدمية من الانهيار بسبب عدم تسييل الميزانيات المطلوبة لسداد المرتبات والديون المستحقة وتوفير الخدمات التموينية والنقل وغيرها، كما تمت مناقشة الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسييل الميزانيات من تأخر مرتبات الشركة الخدمية وتوقف برامج التأمين الطبي والتدريب لكل الشركات والمعاهد التابعة للمؤسسة وأيضا للقيام بأعمال الصيانة اللازمة، وإجراء العمرات الضرورية للمصافي، وإنجاز المشاريع المتوقفة.

وأشار إلى إمكانية مضاعفة إنتاج شركة الواحة من 300 ألف برميل إلى 600 ألفا في زمن قياسي، الأمر الذي سيدر على الدولة مليارات، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر الحياة الكريمة لجميع الليبيين والأجيال القادمة.

واجتمع صنع الله، وفقا للبيان، مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بالمقر الرئيسي للشركة بمرسى البريقة، وأثنى الأول على جهود الشركة وتمكنها من تنفيد عدة مشاريع ساهمت في زيادة قدرة الشركة الإنتاجية من 55 ألف برميل إلى ما يزيد على 81 ألف برميل من النفط يوميا، ومن المتوقع الوصول إلى 100 ألف برميل قبل نهاية العام الحالي، وإلى 130 برميل العام القادم، وزيادة إنتاج الغاز من حقل الرشاد بحوالي 40 مليون قدم مكعب بداية العام القادم، ما سيساهم في استقرار إنتاج الكهرباء، وسيتم وضع حقل LPD 3 على الإنتاج بداية العام القادم إذا ما توفرت الميزانيات المطلوبة.

واستكمالاً للاجتماعات ضمن هذه الزيارة، التقى صنع الله مع لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، حيث ناقش الحضور سير عملياتها، في توفير المحروقات بمختلف ربوع ليبيا، والتحديات التي تواجهها، وخططها المستقبلية لتحسين خدماتها ولضمان إيصال المحروقات ومشتقاتها لكل المناطق ودون استثناء، مع التأكيد على توفر الوقود ومناشدة كل الجهات الأمنية في ليبيا لتأمين الطرقات حتى يتم إيصال الوقود إلى كل مستحقيه في البلاد.

كما تم عقد اجتماع مع عميد بلدية البريقة ناصر عطية وفرج بووازنة رئيس مجلس الحكماء بالبريقة، وأكد صنع الله على حرص المؤسسة الوطنية للنفط على تقديم الخدمات الضرورية لمنطقة البريقة وما جاورها، موضحا أن استقرار هذه المنطقة أمر حيوي وأولوية قصوى للمؤسسة لأجل توفير البيئة المناسبة للرفع من القدرة الإنتاجية والمحافظة على المتاح منها.

وفي ختام الزيارة، بحسب البيان، عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعه العادي الدوري رقم 16 لعام 2020م؛ لمناقشة المواضيع المحالة من الشركات والإدارات التابعة للمؤسسة لمناقشتها وإصدار التوجيه اللازم بشأنها.