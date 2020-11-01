صنع الله يتطلع لزيادة إنتاج النفط من بوابة “البريقة”

في إطار متابعة المؤسسة الوطنية للنفط الدورية لأعمال ونشاطات الشركات التابعة لها، قام رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بزيارة ميدانية إلى مدينة البريقة النفطية برفقة أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة.

وشملت الزيارة مقر موقع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة الذي تديره الشركة بهدف التطلع إلى رفع إنتاج النفط والغاز نهاية هذا العام.

وتخللت الزيارة اجتماعات عدة أولها لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة مع رؤساء الشركات والمعاهد التابعة لها، أكد فيها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة جلب الاستثمار الأجنبي في مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية.

وشهد الاجتماع استعراض عدة مشاريع ساهمت في زيادة قدرة الشركة الإنتاجية من 55 ألف برميل إلى ما يزيد على 81 ألف برميل من النفط يوميا ومن المتوقع الوصول إلى 100 ألف برميل قبل نهاية العام الحالي، وإلى 130 ألف برميل العام المقبل، وزيادة إنتاج الغاز من حقل الرشاد بحوالي 40 مليون قدم مكعب بداية العام المقبل مما سيساهم في استقرار إنتاج الكهرباء وسيتم وضع حقل LPD 3 على الإنتاج بداية العام القادم إذا ما توافرت الميزانيات المطلوبة.

وفي السياق ذاته، نوقشت التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع ومن أبرزها حاجة الوطنية للنفط الماسة للميزانيات لحماية شركاتها الخدمية من الانهيار بسبب عدم تسييل الميزانيات المطلوبة لسداد المرتبات والديون المستحقة وتوفير الخدمات التموينية والنقل، إضافة إلى التطرق للآثار السلبية الناجمة عن عدم تسييل الميزانيات من تأخر مرتبات الشركة الخدمية وتوقف برامج التأمين الطبي والتدريب لكل الشركات والمعاهد التابعة للمؤسسة.

وتُشكل هذه الزيارة خطوة مهمة خاصة بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع القوة القاهرة عن جميع الحقول الليبية والتي تعتبر بارقة أمل بأن ينتعش القطاع النفطي من جديد.

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