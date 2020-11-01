منظمة فاو: إنتاج ليبيا من الحبوب لا يغطي سوى ‎%‎5 من احتياجات شعبها

بروكسل 1 نوفمبر 2020 (وال) – أوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” إن إنتاج الحبوب محلياً في ليبيا لا يلبي سوى 5 % من الاحتياجات السنوية، وسط شكاوى الفلاحين من انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الأمن، وكذلك غلاء البذور ونقص المياه والوقود والآلات.

فاو، وفي تقرير لها، اليوم الأحد، قالت: إنه لا تزال هناك عوامل تقيد قدرة الفلاحين الليبيين على الإنتاج، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة سلة غذاء الحد الأدنى من الإنفاق، التي تلبي الاحتياجات الأساسية بنسبة 20 %.

وتقدر فاو، إنتاج محاصيل الحبوب في ليبيا في العام 2020 بنحو 209 ألف طن، أي أقل بنحو 5 % من العام السابق، إذ تعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات (تصل إلى 90 %) لتغطية متطلبات استهلاك الحبوب (معظمها القمح والشعير).

وتابعت فاو إن التغيرات في إنتاج الحبوب محلياً لها تأثير ضئيل للغاية على حجم متطلبات الاستيراد، ففي السنة التسويقية 2020/21 (يوليو / يونيو)، من المتوقع أن تبلغ متطلبات الاستيراد الفعلية 3.2 مليون طن، وهو نفس ما كان عليه في العام السابق. (وال – بروكسل) س س

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