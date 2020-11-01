الدينار يصعد أمام العملات الأجنبية بالسوق السوداء

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء، وتداول التجار الدولار عند الساعة الرابعة من مساء الأحد، بـ6.24 دنانير، متراجعا قرشين، فيما تراجع سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا إلى 6.26 دنانير.

وشملت حالة التراجع سعر صرف اليورو الذي تم تداوله مساء اليوم في سوق المشير بـ7.29 دنانير، فيما هبط سعر غرام الذهب كسر عيار 18 وتم تداوله بــ272 دينارا.

وبشأن العملات الأخرى، فقد تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدينار بمقدار قرشين وتم تداوله بـ75 قرشا لليرة، فيما خسر الدينار التونسي قرشا أمام نظيره الليبي وتم تداوله بـ2.26 دينار.

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