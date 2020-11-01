رئيس مجلس الوزراء يطلع على نتائج زيارة رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية لمدن ومناطق سرت وهراوه وخليج السدرة

بنغازي 1 نوفمبر 2020 (وال) – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد على نتائج زيارة العمل التي أجراها رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية لمدن ومناطق سرت وهراوه وخليج السدرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة المهندس عوض الدرسي.

وأوضح رئيس المؤسسة للسيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق فيما يتعلق بنقص الإمدادات المائية ومشاكل الصرف الصحي.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة عقد اجتماع موسع لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه هذي البلديات. (وال – بنغازي)

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