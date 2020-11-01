رئيس مجلس الوزراء يطلع على نتائج زيارة رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية لمدن ومناطق سرت وهراوه وخليج السدرة

بنغازي 1 نوفمبر 2020 (وال) – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد على نتائج زيارة العمل التي أجراها رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية لمدن ومناطق سرت وهراوه وخليج السدرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة المهندس عوض الدرسي.
وأوضح رئيس المؤسسة للسيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق فيما يتعلق بنقص الإمدادات المائية ومشاكل الصرف الصحي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة عقد اجتماع موسع لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه هذي البلديات. (وال – بنغازي)
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