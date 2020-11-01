توزيع الوقود في الجنوب على طاولة لجنة برلمانية

بحثت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب اجتماعا موسعًا بمدينة بنغازي رفقة ممثلي شركات توزيع الوقود في منطقة الجنوب الغربي من ليبيا.

وأفادت اللجنة في بيان نشرته الأحد أن هذا الاجتماع جاء من منطلق الوقوف على أبرز العراقيل التي تواجهها الشركات في المنطقة الجنوبية إضافة لدراسة أفضل الحلول من أجل توزيع الوقود في تلك المناطق ومنع ظاهرة تهريبه وبيعه في السوق السوداء، حيث قامت اللجنة بالاستماع إلى شرح وافٍ من ممثلي تلك الشركات حول ظروف توزيع مشتقات النفط على محطات بيع الوقود للمستهلك.

من جهته، أكد رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب يوسف العقوري حرص اللجنة على حلحلة جميع العراقيل التي تؤدي لنقص الوقود في الجنوب، إلى جانب الحرص على تنسيق الجهود مع السلطات المختصة في المنطقة لإتمام هذه العملية.

وخلص الاجتماع الذي شارك فيه مندوبون عن عدة شركات منها شركة الراحلة وشركة الشرارة الذهبية وشركة نفط ليبيا وشركة خدمات الطرق السريعة، حول الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة هذه القضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية