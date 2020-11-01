أكثر 10 دول تمتلك احتياطي نفط.. أين وصلت ليبيا؟

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفط في العالم، لكن البنية التحتية القديمة والصراع الداخلي في البلاد يمنعها من إنتاج أكبر قدر ممكن منه.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “worldatlas” فإن الخبراء يتوقعون أن يواجه العالم أزمة نفط خلال مائة عام القادمة إذا بقيت مستويات احتياطي النفط كما هي في الوقت الحالي.

فنزويلا: 303 مليارات برميل، على الرغم من أنها موطن للصراع والفقر، إلا أنها أكثر دولة لديها احتياطي نفط في العالم، وتمثل نسبة الاحتياطي لديها 18% من احتياطي النفط في العالم، ويمثل النفط 90% من صادراتها.

السعودية: 267 مليار برميل، وتم التنقيب عن النفط في السعودية لأول مرة في عام 1933 بواسطة شركة أمريكية، وتعد شركة أرامكو الآن هي الشركة المنتجة للنفط المملوك للمملكة العربية، وهي الشركة الأكثر ربحًا والأكثر إنتاجًا للنفط في العالم في الوقت الحالي.

كندا: 167 مليار برميل، وربما يكون وجود كندا في المركز الثالث أمرًا مفاجئًا، ويوجد النفط في الرمال النفطية، وتصف ناشيونال جيوغرافيك عملية استخراج النفط في كندا بأنها العملية الأكثر تدميرًا في العالم لأن الاستخراج من الرمال النفطية يستهلك الكثير من الطاقة، حيث تم تدمير مساحات شاسعة من الغابة الشمالية لإفساح المجال لاستخراج البيتومين من حفر ضخمة يمكن رؤيتها من الفضاء الخارجي.

إيران: 155 مليار برميل: كشفت إيران في عام 2019 عن 53 مليار برميل إضافي من النفط الخام في محافظة خوزستان.

العراق: 145 مليار برميل: يوجد النفط في العراق بكثرة، وحتى عام 2003 قبل الغزو الأمريكي كانت الدولة هي من تدير صناعة وإنتاج النفط، والآن أصبحت عمليات الصناعة تدار بواسطة شركات أجنبية خاصة.

الكويت: 101 مليار برميل: يمثل النفط إلى جانب الغاز 92% من صادرات الكويت، وبدأ التنقيب عن النفط في الكويت في عام 1938 وبدأ التصدير التجاري في 1946.

الإمارات العربية المتحدة: 97 مليار برميل، على الرغم من صغر مساحتها إلا أنها تبقى لاعبًا قويًا في صناعة النفط العالمي، وقبل اكتشاف النفط في البلاد كان صيد اللؤلؤ يسيطر على اقتصاد البلاد.

روسيا: 80 مليار برميل: يمثل النفط الروسي حوالي 11% من إجمالي النفط المنتج في العالم، ويوجد معظم هذا النفط في حقول غرب سيبيريا، وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي أصبحت الدولة هي التي تعمل على إنتاج وصناعة النفط.

ليبيا: 48 مليار برميل: يُقال إن ليبيا لديها أكبر احتياطي نفط في قارة إفريقيا، لكن النزاعات الدائرة في البلاد مؤخرًا أوقفت إنتاجه وتصديره.

الولايات المتحدة الأمريكية: 47 مليار برميل: وفقًا لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، ففي عام 2019 تم استخدام 45% من البترول المستهلك في البلاد بنزين للسيارات، 20% للتدفئة ونحو 8% لتشغيل المحركات النفاثة، وتنتج تكساس معظم النفط في البلاد.

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