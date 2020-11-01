عمومية مصرف الجمهورية تصادق على القوائم المالية

عقد الأحد في طرابلس، اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية لاعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2011 إلى 2017، وكذلك مناقشة جدول الأعمال والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وأعماله للسنوات المالية من 2011 إلى 2017.

وحضر الاجتماع رئيس الجمعية العمومية الدكتور المختار الهادي طويل، وأعضاء الجمعية، وأعضاء مجلس إدارة المصرف، والمدير العام للمصرف والإدارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة، ومندوون عن ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية بمصرف الجمهورية.

وعن مصرف ليبيا المركزي حضر كل من مندوب وحدة المساهمين المحليين ومندوب عن إدارة الرقابة عن النقد، ومراقب عن سوق المال الليبي ومحرر عقود معتمد.

وتم خلال هذا الاجتماع اعتماد الميزانيات والمصادقة على جدول الأعمال المطروح، إلى جانب المصادقة على مقترح توزيع الأرباح المحققة عن السنوات المالية للفترة المذكورة.

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