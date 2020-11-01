الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تصادق على القوائم المالية

طرابلس 1 نوفمبر 2020 (وال) – عقد صباح اليوم الأحد، بفندق كورنثيا بالعاصمة الليبية طرابلس اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية وذلك لاعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2011 إلى 2017، وكذلك مناقشة جدول الأعمال والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وأعماله للسنوات المالية من سنة 2011 إلى سنة 2017.
وذلك بحضور كل من رئيس الجمعية العمومية المختار الهادي طويل وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة بمصرف الجمهورية، والمدير العام للمصرف والادارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة، ومندوبين عن ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الشرعية بمصرف الجمهورية .
وكما حضر عن مصرف ليبيا المركزي كل من مندوب وحدة المساهمين المحليين ومندوب عن إدارة الرقابه عن النقد، و مراقب عن سوق المال الليبي ومحرر عقود معتمد. و تم خلال هذا الاجتماع اعتماد الميزانيات والمصادقة على جدول الأعمال المطروح إلى جانب المصادقة على مقترح توزيع الأرباح المحققة عن السنوات المالية للفترة المذكورة. (وال – طرابلس) س س
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