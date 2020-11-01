الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تصادق على القوائم المالية

طرابلس 1 نوفمبر 2020 (وال) – عقد صباح اليوم الأحد، بفندق كورنثيا بالعاصمة الليبية طرابلس اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية وذلك لاعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2011 إلى 2017، وكذلك مناقشة جدول الأعمال والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وأعماله للسنوات المالية من سنة 2011 إلى سنة 2017.

وذلك بحضور كل من رئيس الجمعية العمومية المختار الهادي طويل وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة بمصرف الجمهورية، والمدير العام للمصرف والادارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة، ومندوبين عن ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الشرعية بمصرف الجمهورية .

وكما حضر عن مصرف ليبيا المركزي كل من مندوب وحدة المساهمين المحليين ومندوب عن إدارة الرقابه عن النقد، و مراقب عن سوق المال الليبي ومحرر عقود معتمد. و تم خلال هذا الاجتماع اعتماد الميزانيات والمصادقة على جدول الأعمال المطروح إلى جانب المصادقة على مقترح توزيع الأرباح المحققة عن السنوات المالية للفترة المذكورة. (وال – طرابلس) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال