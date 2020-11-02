صحيفة أمريكية : أعيد توطين أكثر من 80 طالب لجوء من ليبيا

قالت صحيفة the news times الامريكية يوم الأحد إنه تم إعادة توطين ما لا يقل عن 81 طالب لجوء من ليبيا ممن تم استضافتهم في آلية العبور الطارئة في رواندا تحديدا في مدينة بوجسيرا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية أعيد توطين 49 منهم قبل تفشي فيروس كورونا ، بينما تم نقل 33 منهم إلى كندا والنرويج بعد أن استأنفت عاصمة روندا كيغالي النقل الجوي وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تعهدت رواندا باستضافة اللاجئين الأفارقة المحاصرين في ليبيا بعد أن قُطعت رحلاتهم اليائسة لطلب اللجوء في الدول الأوروبية حيث كثفت الدول الأوروبية ضوابط الهجرة.

ووفقا للصحيفة فإن الأشخاص المؤهلين للاستفادة من المركز هم اللاجئون المعترف بهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في ليبيا والأطفال والشباب المعرضين للخطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية