نقابة الأطباء تطالب الرئاسي بتفعيل قرار المرتبات وتدعوه لتسمية المتوفين منهم بسبب كورونا بشهداء واجب

طالبت نقابة الأطباء أمس الأحد من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بتفعيل قرار العقود والمرتبات واعتماد قرارات اللجنة المشكلة بخصوصها مع ضرورة تسمية الأطباء المتوفين بسبب فيروس كورونا بشهداء الواجب ومنحهم جميع الحقوق والمزايا.

وأوضحت النقابة في خطابها الموجه لرئيس المجلس، بأنها تأمل من الرئاسي إصدار قرار يعتبر المتوفين من الأطباء بفيروس كورونا بشهداء الواجب ومنحهم كل الحقوق والمزايا كما يخول لهم القانون رقم 12 لسنة 1991.

وأشار الخطاب إلى ضرورة تفعيل القرار رقم 885 بشأن العقود والمرتبات واعتماد توصيات اللجنة المشكلة بشأن المرتبات المستحقة للعناصر الطبية والعناصر المساعدة على وزارة الصحة والتي لم يصدر عن الرئاسي حولها أي رد.

وجدد خطاب نقابة الأطباء بضرورة حل اشكالية شغور منصب وزير للصحة رغم تكليف أحد الأشخاص بالمنصب والذي لم يستلم مهامه، إضافة إلى عدم وجود وكيل للوزارة مما يصعب الأمر على القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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