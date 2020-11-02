الليرة التركية تواصل الانهيار.. و”أردوغان” يتحدث عن “مثلث شيطاني”

تعرضت الليرة التركية لمزيد من الانتكاس أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، وأبدى المستثمرون مخاوفهم من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على مستقبل “السياسة النقدية”.

وقد سجّلت الليرة التركية 8,3840 مقابل الدولار بحلول الساعة 0428 بتوقيت غرينتش، لتصبح قاب قوسين أو أدنى من المستوى القياسي المنخفض 8,3850، الذي سجّلته في وقت سابق اليوم.

وخسرت الليرة ما يقارب 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ مطلع العام الحالي.

وحسب ما نقلته “رويترز”، فقد كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صّرّح أول أمس السبت أن تركيا تخوض حربًا اقتصادية على ما أسماه “المثلث الشيطاني” لـ”أسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم”.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس، خلال اجتماعه في سبتمبر، ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم.

وكانت الليرة قد سجّلت أدنى مستوياتها مقابل الدولار عقب تقارير عن زلزال ضرب مدينة “إزمير” التركية؛ حيث وصل سعرها أمام الدولار إلى 8,368، وهو رقم قياسي تاريخي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية