الكهرباء تدعو أصحاب المحال التجارية والحرف الصناعية والزراعية لسداد ما عليهم من ديون

دعت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين، أصحاب المحال التجارية والحرف الصناعية والزراعية لسداد ما عليهم من ديون متراكمة لصالح الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن عليهم بالمبادرة للرفع من مستوى أداء الشركة ودعمها لتوفير المصاريف التشغيلية من خلال سداد ما عليهم من ديون متراكمة حتى يتسنى لها القيام بأداء أعمالها على أكمل وجه.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق، بأن الديون المستحقة على مؤسسات الدولة والجهات العامة لصالح شركة الكهرباء بلغت ما يقرب من مليار دينار على مدى السنوات الماضية، مما ساهم في تدني مستوى الخدمات ونقص الإيرادات.

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