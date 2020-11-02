“برنت” يهبطُ متأثرًا بالإجراءات الأوروبية وزيادة الإنتاج في ليبيا

تواصل أسعار النفط هبوطها مع جلسة افتتاح، اليوم الاثنين، لأكثر من 3%، اليوم الاثنين؛ بفعل اتساع رقعة الإغلاقات في أوروبا لمكافحة فيروس “كورونا”؛ مما قد يُضعف الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا؛ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارًا و34 سنتًا، مسجلةً 36 دولارًا و60 سنتًا للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، دولارًا و41 سنتًا للبرميل، مسجلاً 34 دولارًا و38 سنتًا للبرميل.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الإجراءات، التي تهدف لكبح تفشي الوباء، ستؤدى بالفعل إلى خفض الطلب على البنزين وأنواع الوقود الأخرين، مما سيؤدي إلى تعثّر التعافي الاقتصادي بالقارة. إلى جانب ذلك، فإن عودة زيادة الإنتاج في ليبيا تسبّبت في الضغط على أسعار الخام.

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