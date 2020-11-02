الواحة للنفط تعلن إنتهاء أعمال الصيانة والتطوير بمجمع خزانات ميناء السدرة

أعلنت شركة الواحة للنفط والغاز اليوم الاثنين، عن انتهائها من أعمال الصيانة والتطوير بمجمع خزانات ميناء السدرة بمنطقة الهلال النفطي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن عناصرها تمكنت وعلى عدة مراحل من إتمام عمليه تغيير خطوط نقل النفط الخام داخل حظيرة الخزانات للشحن والتفريغ بقطر 42 إنش بفتره زمنيه قياسية. وأضاف البيان: “جرت أعمال إختبار الضغط للخط باستخدام الماء، بينما من المتوقع نزع مانع التسريب في الخط ليرجع للخدمة النهائية اليومين القادمين”.

ومن المتوقع أن تُمكن الأعمال من رفع السعة التخزينية للخزانات وتواكب تطلعات شركة الواحة للنفط من أجل تعويض الفاقد بسبب البنية التحتية التي تعرضت للتدمير نتيجة الحروب التى دارت فى المنطقة، بحسب البيان.

وأشار إلى أن الواحة نجحت في عملية إعادة إنشاء خزانات كانت مدمرة بالكامل وصيانة أخرى متضررة، بينما تتواصل الجهود لتأهيل خزانات أخرى داخل مجمع خزانات ميناء السدره النفطي لزيادة القدرة التخزينية داخل الميناء الفترة المقبلة.

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