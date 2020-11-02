اقتصاد

قفزة جديدة في إنتاج النفط الليبي

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24- انفوغرافيك

– رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أعلن ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي إلى 800 ألف برميل يوميًّا.

– صنع الله أكد أن ليبيا تستهدف الوصول إلى 1.3 مليون برميل يوميا في بداية 2021.

– رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تتوقع أن تضخ ليبيا مليون برميل يوميًّا الشهر المقبل.

– صنع الله قال إن ليبيا تطمح للوصول إلى 1.6 مليون بنهاية 2021.

– الإنتاج اليومي لليبيا قفز من أقل من 100 ألف برميل في أوائل سبتمبر إلى 800 ألف برميل حاليًا مطلع نوفمبر 2020.

– الإنتاج ارتفع بعد إعلان رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الفيل النفطي والانتهاء الشامل للإغلاقات في جميع الحقول والموانئ الليبية.

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اخبار ليبيا 24

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