قفزة جديدة في إنتاج النفط الليبي

أخبار ليبيا 24- انفوغرافيك
– رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أعلن ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي إلى 800 ألف برميل يوميًّا.
– صنع الله أكد أن ليبيا تستهدف الوصول إلى 1.3 مليون برميل يوميا في بداية 2021.
– رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تتوقع أن تضخ ليبيا مليون برميل يوميًّا الشهر المقبل.
– صنع الله قال إن ليبيا تطمح للوصول إلى 1.6 مليون بنهاية 2021.
– الإنتاج اليومي لليبيا قفز من أقل من 100 ألف برميل في أوائل سبتمبر إلى 800 ألف برميل حاليًا مطلع نوفمبر 2020.
– الإنتاج ارتفع بعد إعلان رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الفيل النفطي والانتهاء الشامل للإغلاقات في جميع الحقول والموانئ الليبية.
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