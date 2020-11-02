خاص: هل تلغي علاوة الزوجة والأبناء مخصصات ارباب الأسر؟ …المركزي يجيب

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن منحة علاوة الزوجة والأبناء حق شرعي لكافة المواطنين ، مضيفاً أن العلاوة لا تلغي مخصصات ارباب الأسر لأن المخصصات قد صدرت بقرار اطلاق الاصلاحات الاقتصادية ، والعلاوة كذلك صدرت بقرار من المؤتمر الوطني .

المصدر أكد على أن استمرار الاصلاحات الاقتصادية وصرف مخصصات ارباب الأسر كان أمراً مرهوناً بتدفق انتاج النفط واستمراره .

وكان عدد من المواطنين قد تساءلو عن الغاء علاوة الزوجة والأبناء لمخصصات ارباب الأسر ، حيث أفادنا كذلك مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن المبلغ المقدر لصرف العلاوة يقارب ال6 مليار .

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