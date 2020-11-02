اقتصاد

خاص: هل تلغي علاوة الزوجة والأبناء مخصصات ارباب الأسر؟ …المركزي يجيب

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن منحة علاوة الزوجة والأبناء حق شرعي لكافة المواطنين ، مضيفاً أن العلاوة لا تلغي مخصصات ارباب الأسر لأن المخصصات قد صدرت بقرار اطلاق الاصلاحات الاقتصادية ، والعلاوة كذلك صدرت بقرار من المؤتمر الوطني .

المصدر أكد على أن استمرار الاصلاحات الاقتصادية وصرف مخصصات ارباب الأسر كان أمراً مرهوناً بتدفق انتاج النفط واستمراره .

وكان عدد من المواطنين قد تساءلو عن الغاء علاوة الزوجة والأبناء لمخصصات ارباب الأسر ، حيث أفادنا كذلك مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن المبلغ المقدر لصرف العلاوة يقارب ال6 مليار .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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