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أسعار العملات اليوم بالسوق الموازي في طرابلس الاثنين 2 نوفمبر

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ننشر فيما يلي أسعار أبرز العملات الاجنبية والعربية اليوم بالسوق الموازي في العاصمة طرابلس اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 :

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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