“بن يوسف” يؤكد قفل مكب معيتيقة المرحلي بشكل نهائي

أكد عميد بلدية سوق الجمعة “هشام بن يوسف” اليوم الاثنين لصحيفة صدى الاقتصادية عن إصدار تعليماته بقفل مكب معيتيقة المرحلي بشكل نهائي بعد تكدس القمامة به لأكثر من سنة كاملة.

وبين “بن يوسف” خلال تصريحه لصدى أن المكب لم يستقبل اليوم أي شاحنة من شاحنات القمامة لتفريغها بالمكب، وذلك تمهيدا لإخلاء الأرض التي تم تحديدها مسبقا لوضع القمامة، في وقت تفاقمت فيه أزمة القمامة بشوارع العاصمة.

حيث نشرت شركة الخدمات العامة عبر صفحتها أنه بعد بتعليمات عميد بلدية سوق الجمعة ورئيس اللجنة التسييرية بالشركة ومدير الفرع ومدير مكتب النظافة بالفرع تتم الآن عملية المناولة المرحلية لنقل القمامة إلى المكب النهائي عن طريق مقطورات المكامير الضخمة.

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