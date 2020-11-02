خاص: نائب يكشف لصدى موعد مباشرة لجنة النواب المشكلة من الرئاسة للتحقيق مع “شكشك”

أكد مصدر بمجلس النواب في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على مباشرة لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من رئاسة المجلس للتحقيق مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” عملها ابتداءً من الأسبوع القادم .

وأضاف بالقول؛ سيتم التحقيق بالشكاوي المقدمة اتجاه رئيس الديوان ومعرفة كافة الحقائق .

حيث قام عدد من المسؤولين الذين تم ايقافهم من قبل ديوان المحاسبة بتهم فساد واقالتهم بتقديم شكوى إلى مجلس النواب ضد رئيس ديوان المحاسبة .

وتتضمن قائمة المتهمين :”رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمارات، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي، والمدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الداخلي “.

حيث عارضت لجنة الأجهزة الرقابية بالمجلس على إجراء مكتب رئاسة مجلس النواب واعتبرته غير قانوني .

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