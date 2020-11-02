رئيس الوزراء يتابع سير عمل مشاريع بلدية اجدابيا

بنغازي 02 نوفمبر 2020 (وال) – عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لمتابعة سير عمل المشروعات الحكومية في بلدية أجدابيا، وذلك بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وضم الاجتماع وزير الحكم الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا السيد إمبارك المنفي، بحضور رئيس جهاز تنمية و تطوير المدن أ.ناجي المعداني، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ومدير ادارة المتابعة وتقييم الاداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا الفريطيس و مدراء المشروعات بقطاعات الصحة والإسكان والتعليم والمواصلات.



وناقش هذا الاجتماع نتائج اللقاء السابق الذي ضم رئيس مجلس الوزراء مع أعيان وحكماء بلدية اجدابيا، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، وبعض المسؤولين بالبلدية وعقد في 27 أكتوبر الماضي.



وبحث هذا الاجتماع كافة المشاكل والعراقيل التي تعيق استمرار تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها بقطاعات (التعليم و االصحة و المياه و المواصلات و الإسكان).

وتم التأكيد على حلحلة كافة العراقيل التي تم ذكرها بما في ذلك عقد اجتماع عاجل مع جهاز النهر الصناعي لوضع حل جذري ونهائي لتوصيلات المياه لبعض الأحياء السكنية بالبلدية.



وأثيرت خلال الاجتماع مشكلة عدم توفر موقع مناسب لإستخدامه كمكب للقمامة بالمنطقة ومراجعة المستندات المقدمة حول الأرض الممكن شرائها لهذا الغرض، وفقا للتشريعات النافذة والمعمول بها في هذا الشأن. (وال – بنغازي)

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