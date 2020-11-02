رئيس الوزراء يتابع سير عمل مشاريع بلدية اجدابيا

بنغازي 02 نوفمبر 2020 (وال) – عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لمتابعة سير عمل المشروعات الحكومية في بلدية أجدابيا، وذلك بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
وضم الاجتماع وزير الحكم الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا السيد إمبارك المنفي، بحضور رئيس جهاز تنمية و تطوير المدن أ.ناجي المعداني، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ومدير ادارة المتابعة وتقييم الاداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا الفريطيس و مدراء المشروعات بقطاعات الصحة والإسكان والتعليم والمواصلات.
وناقش هذا الاجتماع نتائج اللقاء السابق الذي ضم رئيس مجلس الوزراء مع أعيان وحكماء بلدية اجدابيا، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، وبعض المسؤولين بالبلدية وعقد في 27 أكتوبر الماضي.
وبحث هذا الاجتماع كافة المشاكل والعراقيل التي تعيق استمرار تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها بقطاعات (التعليم و االصحة و المياه و المواصلات و الإسكان).
وتم التأكيد على حلحلة كافة العراقيل التي تم ذكرها بما في ذلك عقد اجتماع عاجل مع جهاز النهر الصناعي لوضع حل جذري ونهائي لتوصيلات المياه لبعض الأحياء السكنية بالبلدية.
وأثيرت خلال الاجتماع مشكلة عدم توفر موقع مناسب لإستخدامه كمكب للقمامة بالمنطقة ومراجعة المستندات المقدمة حول الأرض الممكن شرائها لهذا الغرض، وفقا للتشريعات النافذة والمعمول بها في هذا الشأن. (وال – بنغازي)
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