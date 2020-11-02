وقفة احتجاجية لموظفي الخطوط الأفريقية لمطالبة النائب العام بالإفراج عن مصطفى معتوق

نظمت مجموعة من موظفي الخطوط الجوية الأفريقية أمام مقر الشركة بمدينة سبها جنوب البلاد وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، لمطالبة النائب العام بالإفراج عن مصطفى معتوق.

ويشغل ممصطفى معتوق مدير مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية والذي ينحذر من المنطقة الجنوبية، حيث تم اعتقاله من قبل النائب العام في طرابلس للتحقيق في قضايا لم يكشف عنها بعد.

وقال المتحدث باسم الشركة معتز بن إسماعيل في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إنهم يدعمون الوقفة التي قام بها الموظفون في سبها، حيث أنها تأتي من قبل أقاربه وزملائه هناك.

وأضاف إسماعيل بأن الخطوط الجوية الأفريقية لاتزال على اتصال مع مكتب النائب العام في طرابلس لمتابعة سير التحقيقات المتعلقة بمدير مجلس الإدارة مصطفى معتوق، مؤكدا في الوقت نفسه بأن التحقيقات لم تسفر عن أي تفاصيل حتى الآن.

وأشار إلى

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