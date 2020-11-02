الشؤون الاجتماعية تكشف مستجدات وموعد صرف علاوة الزوجة والأبناء وقيمتها التقديرية

كشف مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني أن الفروع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لازالت تملئ البيانات الخاصة بالمواطنين، وتعمل على حصر المستحقين للعلاوة .

موعد صرف العلاوة

وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن أن قرار المجلس الرئاسي يقضي بأن تصرف علاوة الزوجة والابناء قبل نهاية السنة ولازال هناك شهرين، مؤكداً على وجود جهات أخرى تتعامل مع الوزارة بالخصوص وهي وزارة المالية والمركزي والمصارف ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات .

وأضاف المصدر أن القيمة الإجمالية للعلاوة تبلغ مايقارب 6 مليار وهي مقدرة من الممكن زيادتها أو نقصانها ، مضيفاً حلحلة الوزارة عدد من المشاكل السابقة ، وتتضمن أن ليس كل عائلة أوحدية أو حديثة النواة ، وهناك أسر مقسومة كالمطلقين وغيرهم ولازال العمل جاري على حصرهم .

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