مصدر: ميناء الحريقة شحن 8 نواقل نفط خام من رفع القوة القاهرة

أخبار ليبيا24- خاص

قال مراقب ميناء الحريقة النفطي في طبرق رجب سحنون اليوم الإثنين تم شحن 8 نواقل من النفط الخام منذ أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن الميناء التابع لشركة الخليج في سبتمبر الماضي.

وأضاف سحنون في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ الكمية المصدرة تقدر بـ 7.400.000 مليون برميل من النفط الخام، لافتا إلى أنه تم شحن ناقلتان وتصدير مليونان خلال شهر سبتمبر، مليون لكل ناقلة.

وأفاد مراقب الميناء أنه تم تم في شهر أكتوبر شحن عدد 5 نواقل أربعة منها تم شحنها بمليون برميل لكل ناقلة وأخرى بكمية 700 ألف برميل.

وأكد سحنون أنه في شهر نوفمبر الجاري تم شحن ناقلة واحدة بكمية 700 ألف برميل من النفط الخام.

وأشار إلى أن الإنتاج اليوم وصل إلى 230 ألف برميل يتم استقبالها من حقلي مسلة والسرير عبر خط بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأوضح مراقب الحقل أن التصدير مستمر والعمليات الإنتاجية من الحقول تصلنا بكل سلاسة بفضل سياسة إدارة الشركة وبجهد كل العاملين في الحقول النفطية منها حقلي مسلة والسرير كذلك كل العاملين بموقع طبرق.