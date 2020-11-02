البدري: مالطا تنوي الإفراج عن العملة الليبية المحتجزة لديها والتي تعادل قيمتها 1.1 مليار دولار

قال نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة “عبد السلام البدري” إن السلطات المالطية وافقت على الإفراج عن العملة الليبية المحتجزة لديها والتي تعادل قيمتها 1.1 مليار دولار.



وأوضح “البدري” في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية نشرتها أمس الأحد أن الحكومة المالطية تدرك صعوبة الأوضاع الراهنة في ليبيا ومدى حاجة الليبيين إلى السيولة النقدية.



وأضاف أن الجانب الليبي طرح خيارين هما: الإفراج عن الأموال المحتجزة وتسليمها إلى الحكومة المؤقتة، أو إدخالها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس؛ الأمر الذي رفضه “الصديق الكبير”، بحسب قول “البدري”.

وكانت السلطات المالطية قد صادرت في مايو الماضي عملة ليبية طُبعت في روسيا لصالح المصرف المركزي في بنغازي بقيمة تعادل 1.1 مليار دولار.

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