أخبار ليبيا24- خاص قال مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الإثنين، إن كمية الوقود “بنزين” التي وصلت إلى الميناء اليوم 15 مليون لتر على متن الناقلة ” KEREL ” قادمة من مالطا. وأضاف حدوث أن السفينة أفرغت نفس الكمية في بنغازي، مؤكدًا أنها وصلت إلى منطقة المخطاف …

