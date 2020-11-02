اقتصاد

مليته للنفط: بدء تشغيل معمل تسييل الغاز بحقل أبو الطفل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 02 نوفمبر 2020 (وال) – أوضحت شركة مليته للنفط والغاز، إن حقل أبو الطفل، بدء فعليا، اليوم الإثنين، في تشغيل معمل تسييل الغاز واستخلاص المكثفات واستناف عمليات ضخ الغاز لحقل الانتصار بشكل تدريجي، مؤكدةً أن عملية التشغيل تأتى بعد سلسلة من أعمال الصيانة والاختبارات لضمان الجاهزية والسيطرة على تسرب الغاز بفاصل المرحلة الأولى بنجاح.

ووجهت الشركة، في بيانها، الشكر لإدارة حقل أبوالطفل وأقسام الصيانة والإنتاج والتفتيش والسلامة على كل مجهوداتهم لاستناف عمليات التشغيل بشكل أمن متبعين كافة إجراءات السلامة. (وال – طرابلس) س س

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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