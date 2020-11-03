مصرف ليبيا المركزي يكشف مصير “منحة ارباب الأسر”

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن منحة علاوة الزوجة والأبناء حق شرعي لكافة المواطنين ، مضيفاً أن العلاوة لا تلغي مخصصات ارباب الأسر لأن المخصصات قد صدرت بقرار اطلاق الاصلاحات الاقتصادية، والعلاوة كذلك صدرت بقرار من المؤتمر الوطني.

وبحسب تصريحات صحفية، أكد المصدر على أن استمرار الاصلاحات الاقتصادية وصرف مخصصات ارباب الأسر كان أمراً مرهوناً بإستمرار تدفق انتاج النفط.

وكان عدد من المواطنين قد تسائلوا عن الغاء علاوة الزوجة والأبناء لمخصصات ارباب الأسر، حيث أفاد مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن المبلغ المقدر لصرف العلاوة يقارب ال6 مليار .

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