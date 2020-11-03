الليرة التركية تتلقى صفعة جديدة اليوم أمام الدولار الأمريكي

حل مزيد من الضعف بالليرة التركية أمام الدولار الأميركي، الثلاثاء، في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية.

سجلت الليرة 8.44 مقابل الدولار بحلول الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش صباح اليوم الثلاثاء، وخسرت الليرة نحو 30 % من قيمتها أمام العملة الأميركية منذ بداية العام الجاري 2020.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال السبت إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على “المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم”.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في ايلول ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي