الخليج العربي تبحث تأثير وضع الشركة المالي على إنتاج النفط

بحث المسؤلون عن شركة الخليج العربي للنفط والغاز اليوم الثلاثاء تأثير وضع الشركة المالي على إنتاج النفط الخام والمشاريع غير المستكملة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم أعضاء لجنة الإدارة ومدراء الإدارات الفنية بالشركة في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن الاجتماع استعرض وضع العمل بالإدارات بعد استئناف الإنتاج ووضعية المشاريع والأعمال بالشركة والتنسيق لاستئناف العمل بها خلال الفترة المقبلة.

وأشار البيان إلى الاجتماع تناول تدني الموارد المالية بالشركة وصعوبة الوضع المالي الذي قد يعيق أهداف الشركة فى المحافظة على الإنتاج بحقول ومواقع الشركة.

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