اقتصاد

مساعٍ لرفع مستوى الخدمات الإلكترونية بمصرف “الجمهورية”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت لجنة تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف في اجتماعها الثامن، أمس الاثنين، المشاكل التي يعاني منها مصرف “الجمهورية”؛ ومن أبرزها انقطاع التيار الكهربائي عن أهم مصادر الاتصالات ومراكز البيانات ونقاط الاتصال الرئيسة.

وبحث المجتمعون آلية تأمين مصادر كهربائية إضافية لمصادر الاتصالات وعمليات تزويد النفط للمولدات الكهربائية، وأكدوا ضرورة تشكيل فرق عمل مكوّنة من الشركة العامة للكهرباء، والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بالإضافة الى مصرف “الجمهورية”؛ من أجل إعداد المواصفات الفنية كبديل لخطوط الكهرباء والموّلدات المطلوبة.

وتم الاتفاق على التنسيق لاستخدام منظومة “الفايبر” التابعة للشركة العامة للكهرباء في تحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمصارف بالإضافة إلى حصر بقية المشكلات الفنية.

جدير بالذكر أن اللجنة، المُشكّلة بقرار من “الرئاسي”، تتكوّن عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، مدير عام الشركة العامة للكهرباء، مساعد مدير عام مصرف “الجمهورية”، ومدير عام الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

وقد شُكّلت اللجنة في إطار العمل على تحسين الخدمات المصرفية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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