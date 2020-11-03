“عمل الوفاق” تشدد على تسريع إحالة مشاريع الملاك الوظيفي لدراستها

طالب مدير إدارة التنظيم الإداري و الملاكات الوظيفية في وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة “الوفاق”، ناصر بربه، من جميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة، ضرورة إعداد وإحالة مشروع الملاك الوظيفي للوحدات إلى الوزارة؛ لغرض الدراسة والاعتماد، وفقًا للتشريعات النافذة بقواعد إعداد الملاكات الوظيفية.

وأكد “بربه” على وجوب أن يرفق مشروع الملاك بقرار الإنشاء للجهة الوحدة الإدارية والهيكل التنظيمي المعتمد، والتنظيم الداخلي، وصورة ضوئية من محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين فيها.

وفي السياق ذاته؛ شدّد مدير إدارة التنظيم الإداري و الملاكات الوظيفية في وزارة العمل والتأهيل على أن وزارة العمل اعتمدت منذ بدء عام 2020 170 ملاكًا وظيفيًا.

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