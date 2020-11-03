الحويج : مالطا قررت اعادة فتح سفارتها في ليبيا

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج م أن السلطات المالطية قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الحويج أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على أن أهم نتائج زيارة وفد ليبيا لماطا الأيام الماضية ومن أهمها هو قرار السلطات المالطية بإعادة فتح قنصلية لمالطا في مدينة بنغازي.

كما أكد وزر خارجية الثني على مناقشة امكانية افتتاح خط بحري تجاري بين البلدين وبحث مساهمة الشركات المالطية في إعادة إعمار ليبيا ، بالإضافة إلى الاتفاق على برنامج تدريب لكافة القطاعات في عدة مجالات مختلفة .

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