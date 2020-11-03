اقتصاد

“بن شتوان” يبحثُ التعاون المشترك مع شركة “الجوف للتقنية النفطية”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس لجنة الإدارة بشركة “الخليج العربي للنفط”، محمد القاسم بن شتوان، رفقة رئيس لجنة الإدارة لشركة “الجوف للتقنية النفطية”، مجدي الدرسي، التعاون بين الشركتين.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد في قاعة الاجتماعات بالشركة، بحضور أعضاء لجنة الإدارة بشركة “الخليج العربي للنفط”، وأعضاء لجنة الإدارة بشركة “الجوف”؛ إلى امكانيات شركة “الجوف” في تنفيذ الأعمال المرتبطة باختصاصها بالشركة.

وفي وقت سابق؛ شارك “بن شتوان”، في افتتاح حقل “سيناون” ببلدية “نلوت”، والتابع لشركة “الخليج العربي”، والذي من المقدّر أن يبلغ إنتاجه في المرحلة الأولى نحو 10آلاف برميل يوميًا، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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