اقتصاد

بعد خسائر فادحة.. النفط يعاود الصعود متأثراً بالانتخابات الأميركية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّلت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا، بعد خسائر فادحة سجّلت في وقت سابق، وذلك بفضل الانتخابات الأمريكية التي تُجرى اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في الساعة الـ 11:00 بتوقيت ليبيا، 64 سنتًا، مسجلة 40 دولارًا وعشرة سنتات للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 81 سنتًا، مسجلة 37 دولارًا و99 سنتًا.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا الارتفاع الملحوظ على الأسعار، جاء بسبب إجراء وزير النفط الروسي محادثات مع شركات النفط المحلية؛ بشأن تمديد محتمل للقيود على إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2021.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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