جهود لتشجيع رائدات الأعمال الليبيّات

ناقشت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ليلى اللافي، مقترحات الأنشطة والبرامج المُستهدف تنفيذها خلال فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والمُزمع إقامته خلال الفترة 16 -22 من شهر نوفمبر الحالي، وذلك تزامناً مع أكثر من 170 دولة حول العالم.

وجاء ذلك خلال لقاء موسع جمع اللافي مع رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل ورئيس المجلس الاستشاري الوطني للأسبوع العالمي لريادة الأعمال ليبيا للعام الحالي، أبو القاسم سويدي.

كما تضمن اللقاء، مناقشة إمكانية تنظيم ورشة عمل “المرأة الليبية رائدة أعمال” خلال البرنامج، وذلك بمشاركة رائدات أعمال ليبيات، يتخللها عرض قصص نجاح الرائدات الليبيات تحفيزاً للتوجه إلى مسار العمل الريادي والعمل الخاص، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية المُستدامة.

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