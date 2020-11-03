استئناف الرحلات الجوية إلى مطار سبها الأسبوع المقبل

أعلن مدير مطار سبها الدولي محمد اوحيدة اليوم الثلاثاء، عن قرب استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار سبها الدولي، متوقعا بأن تكون مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح اوحيدة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأنهم في انتظار خطاب رسمي من مصلحة الطيران المدني حول عودة شركات الطيران لاستئناف رحلاتهم إلى الحنوب.

وأشار إلى أن المصلحة قامت في السابق بمخاطبة جميع شركات الطيران المدني بإمكانية إجراء رحلات منتظمة إلى الجنوب عبر مطار سبها، قبل أن تعلن المنطقة العسكرية تعليق الرحلات لأسباب أمنية.

وفي سياق متصل، قال أمر المنطقة العسكرية سبها العميد عبدالقادر النعاس في بيان مرئي نشر عبر صفحة المنطقة العسكرية بموقع فيسبوك أمس الاثنين، إن القيادة العامة للقوات المسلحة في المنطقة الشرقية أعلنت الموافقة على استئناف الرحلات الجوية بمطار سبها.

وأوضح النعاس بأن مع عودته إلى سبها الأسبوع المقبل عقب زيارة يقوم بها في بنغازى، سيعلن من جانبه عن استئناف الرحلات وإمكانية إجراء رحلات جوية منتظمة عبر جميع الشركات دون استثناء.

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