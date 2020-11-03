الوطنية للنفط وشركة “إيني” تناقشان تطوير حقل البوري

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية “اليساندرو بوليتي” المرحلة الثانية من تطوير حقل البوري والوسائل المتعلقة به ماليا وقانونيا وفنيا ولوجستيا.

وبحث الطرفان – وفق الصفحة الرسمية للمؤسسة – التحديات الراهنة المتمثلة في شح الميزانيات، التي تحتاجها المؤسسة لتسيير القطاع، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمعدات السطحية التي تأثرت نتيجة الإغلاقات.

وفي ذات السياق قال صنع الله، إنه بعد رفع حالة القوة القاهرة، وإعادة عمليات الإنتاج بكافة الحقول والموانئ والمواقع النفطية، إنهم يأملون أن تستمر الأوضاع والظروف في التحسن.

ومن جانبه أكد ” بوليتي” أن الشركة تسعى دائما إلى توطيد العلاقات مع المؤسسة، وتعتبرها شريكا استراتيجيا قويا، متطلعا إلى تحقيق إنجازات أخرى في المستقبل.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، الخميس، اتفقا في أغسطس الماضي على استكمال المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام للغاز.

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