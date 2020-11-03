“الواحة” تبحثُ المشاريع “القائمة والمتوقفة”

ناقش رئيس لجنة الملاك، التابع لشركة الواحة للنفط، عن المؤسسة الوطنية للنفط، خليفة عبد الصادق رفقة رئيس لجنة الإدارة عن شركة الواحة للنفط أحمد عبد الله عمار، المشاريع القائمة والمتوقفة والمشاريع القادمة لسنة 2021م بالإضافة إلى الوضع الراهن في الحقول والميناء.

كما تضمن الاجتماع استعراض الإجراءات الاحترازية المتبعة في كافة المواقع التابعة للشركة، إضافة للتأكيد على الالتزام بها وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتطبيق الخطة الاحترازية التي وضعتها لجنة الطوارئ بالشركة وإعطاء الأولوية لسلامة المستخدمين في مختلف المواقع.

وخلص الاجتماع الذي شارك فيه عضو لجنة الإدارة بالشركة ورئيس لجنة المستشارين ومديري إدارات المشاريع والهندسة والعمليات والاستكشاف والتخطيط، إلى اتخاذ عدة إجراءات لضمان عودة عمليات الإنتاج للمستوى المطلوب، وتذليل الصعاب للرفع من القدرة الإنتاجية بعد فترة التوقف الماضية.

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