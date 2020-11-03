شركة الواحة تعلن عن استئناف إنتاج النفط من حقل السماح

أعلنت شركة الواحة اليوم الثلاثاء عن استئناف إنتاج النفط من حقل السماح بعد إعادة تشغيله لأول مرة منذ عشرة أشهر على الأقل.

وقال مسؤول في مكتب الإعلام بالشركة علي الفارسي لصحيفة صدى الاقتصادية، إن عمليات الإنتاج من المتوقع أن تبدأ مع نهاية اليوم، مؤكدا بأن الحقل يحتاج إلى بعض الوقت ليصل إلى معدلاته السابقة والتي تبلغ 40 ألف برميل يومياً.

وأضاف الفارسي بأن قرار استئناف عمليات الإنتاج جاء بعد اتمام صيانة خطوط نقل النفط الخام الرئيسية بين حقل سماح ومحطة القطار والتي شملت صيانة منطقة 81 أيضاً، حيث من شأنها أن تعزز نقل الخام لمجمع خزانات السدرة.

وكانت الشركة قامت بإعادة تشغيل حقلي جالو والواحة، بينما لايزال حقل الظهرة خارج الخدمة منذ العام 2014، وفق ما قاله الفارسي.

وتملك الشركة خمسة مواقع نفطية وهى حقل الواحة أكبر تلك الحقول وحقل السماح وحقل جالو وحقل الظهرة وحقل الفارغ الذي طوّر حديثاً، إضافة إلى عدد آخر من الحقول الفرعية.

وتشغّل الشركة حقول تمتلكها، كما أنّها تتولى نقل النفط لعدد من الشركات الأخرى بواسطة أنابيب إنتاجها الممتدة من حوض سرت إلى ميناء السدرة ومن بينها شركات ونترشال وتوتال وشركة الزويتينة للنفط.

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