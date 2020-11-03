وصول سلع تموينية لجمعيات مدينة سرت

وصلت لمخازن سرت، سلع تموينية مخصصة للجمعيات الاستهلاكية المسجلة بمراقبة الاقتصاد بالمدينة مقدمة من الحكومة الليبية.

وتمثلت السلع التموينية في الدقيق والطماطم والزيت والأرز والسكر، ووصلت إلى البلدية على مراحل فيما يُنتظر أن تصل باقي الشحنات حتى يتم توزيعها على الجمعيات لتصل إلى المستهلك.

وأشار مراقب قطاع الاقتصاد في بلدية سرت حسن عون الله إلى وصول الدقيق الذي سيتم توزيعه على المخابز وإلزامهم بتعديل سعر رغيف الخبز وتشديد المراقبة على الوزن والاشتراطات الصحية الأخرى.

وتعتبر المخازن المخصصة في المدينة متهالكة نتيجة تعرضها لتصدعات بسبب الحروب التي مرت على سرت مما سبب في دخول مياه الأمطار والتي بدورها تشكل خطرا على تخزين السلع ويعرضها للتلف.

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