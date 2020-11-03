صنع لله يبحث مع شركة إيني الإيطالية تطوير حقل البوري

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع لله، رفقة المدير التنفيذي للعمليات لشركة إيني الإيطالية اليساندرو، مشروع تطوير حقل البوري.

وناقش المجتمعون خلال اجتماع موسع عقد بمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، المسائل المتعلقة بتطوير الحقل مالياً وقانونياً وفنياً ولوجستياً، إضافة لبحث التحديات الراهنة والمتمثّلة في شح الميزانيات، والتي تحتاجها المؤسسة لتسيير القطاع وللقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمعدات السطحية، والتي تأثرت بشدة نتيجة الإغلاقات خلال الفترة الماضية.

من جهته قال رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله: ” نحن فخورون بعلاقتنا الاستراتيجية والتاريخية التي تربطنا مع شركة إيني الايطالية والتي تمتد الى قرابة الخمسين عام، تم خلالها تحقيق العديد من الانجازات والمشاريع، ونتطلع إلى أن تمتد هذه العلاقة المثمرة والبناءة إلى فترة أطول لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا”.

وشارك في هذا الاجتماع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كل من أعضاء مجلس الإدارة، أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد، ومدير عام المالية السيد بالعيد سالم، ومدير عام القانونية خلف الله ابراهيم، ومدير الصيانة والمشاريع السيد ومدير تسويق النفط الخام، أما من جانب شركة ايني فقد حضر كل من المدير التنفيذي لشمال افريقيا والشرق الأوسط ، ومساعد المدير التنفيذي للتطوير، والمدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا.

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