المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية تبحثان تطوير حقل البوري

بحث المسؤلون عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وممثلين عن شركة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الثلاثاء، استئناف تطوير مشروع حقل البوري المرحلة الثانية.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله مع المدير التنفيذي للعمليات لشركة إيني الإيطالية اليساندرو بوليتي ومسؤلين آخرين.

واستعرض الاجتماع تطوير حقل البوري المرحلة الثانية والمسائل المتعلقة بالمشروع مالياً وقانونياً وفنياً ولوجستياً، والتحديات الراهنة والمتمثّلة في شح الميزانيات والتي تحتاجها المؤسسة.

ووفق بيان صادر عن المؤسسة، بحث الاجتماع نقص التمويل الذي عرقل جهود القطاع للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمعدات السطحية التي تأثّرت نتيجة الإغلاقات خلال الفترة الماضية ولكي تتمكن من انجاز المشاريع الهامة بالقطاع، والتي ستساهم بدورها في زيادة معدلات الانتاج، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة وشركة إيني أكدا على العلاقة الاستراتيجية والتي تمتد إلى قرابة الخمسين عام والتي تم من خلالها تحقيق العديد من الانجازات والمشاريع، إضافة إلى تطلعهم إلى أن تمتد هذه العلاقة المثمرة والبناءة الى فترة أطول لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.

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